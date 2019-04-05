Зеленский рассказал о «казусе» с анализами на наркотики
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что с его анализами произошел «казус».
Об этом он написал в фейсбуке.
По словам Зеленского, ему прислали результаты с неправильной датой сдачи. В документах вместо 5 апреля указано 2 апреля.
Зеленский отметил, что представители лаборатории извинились перед ним и сказали, что оформлявший документы сотрудник сильно волновался.
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Ошибочный документ уже заменили правильным.
Ранее шоумена и кандидата в украинские президенты Владимир Зеленский обвинили в фальсификации результатов анализа крови на наркотики и алкоголь.