Уволенного мэра Риги обвинили в нанесении ущерба в десятки миллионов евро

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Министр охраны окружающей среды и регионального развития Латвии Юрис Пуце заявил, что действия отстраненного от должности мэра Риги Нила Ушакова нанесли городу ущерб в десятки миллионов евро. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что отстранение Ушакова произошло в интересах жителей Риги, которых таким образом защищают от «длительных, бесхозяйственных и незаконных действий».

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«Только в рамках проверки, например, те нарушения, которые совершил отстраненный председатель Рижской думы [Ушаков], оставили влияние в размере нескольких десятков миллионов евро в отношении имущества самоуправления, доходов и расходов», — сказал Пуце.

Министр заверил, что если бы средства расходовались рационально, то в столице Латвии не было бы очередей на в детские сады.

Ранее Ушаков заявил, что намерен обжаловать в суде свое отстранение от должности.