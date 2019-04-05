Трамп отказался раскрывать данные о своих налогах

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Президент США Дональд Трамп прокомментировал информацию о том, что в конгрессе США запросили проверку его отчислений налоговому управлению. Об этом сообщает Politico.

«Они поговорят с моими адвокатами и генеральным прокурором Уильямом Барром», — заявил Трамп.

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Он также уклонился от вопроса о том, выпустит ли свои налоговые декларации.

Ранее сообщалось, что глава комитета по методам и средствам палаты представителей конгресса США Ричард Нил запросил проверку налоговых отчислений Трампа.