Трамп отказался раскрывать данные о своих налогах
Президент США Дональд Трамп прокомментировал информацию о том, что в конгрессе США запросили проверку его отчислений налоговому управлению. Об этом сообщает Politico.
«Они поговорят с моими адвокатами и генеральным прокурором Уильямом Барром», — заявил Трамп.
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Он также уклонился от вопроса о том, выпустит ли свои налоговые декларации.
Ранее сообщалось, что глава комитета по методам и средствам палаты представителей конгресса США Ричард Нил запросил проверку налоговых отчислений Трампа.