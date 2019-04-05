«Унизительно»: депутат сейма Латвии об отставке мэра Риги
Депутат сейма Латвии Регина Лочмеле-Лунева заявила, что публикация решения об отставке мэра Риги Нила Ушакова ночью является «унизительной». Об этом сообщает РИА «Новости».
«Их цель - не просто унизить Ушакова. Их цель - унизить всех, кто за него голосовал», — считает Лочмеле-Лунева.
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По ее словам, «трусливые» министры специально объявили об отставке Ушакова ночью.
Ранее сообщалось, что Ушаков был снят с поста за «неисполнение обязательств и нарушения нормативных актов».