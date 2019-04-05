«Унизительно»: депутат сейма Латвии об отставке мэра Риги

<img src="//img.gazeta.ru/files3/903/12151903/upload-RIAN_2576183.HR-pic905-895x505-95534.jpg">

Депутат сейма Латвии Регина Лочмеле-Лунева заявила, что публикация решения об отставке мэра Риги Нила Ушакова ночью является «унизительной». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Их цель - не просто унизить Ушакова. Их цель - унизить всех, кто за него голосовал», — считает Лочмеле-Лунева.

Реклама

По ее словам, «трусливые» министры специально объявили об отставке Ушакова ночью.

Ранее сообщалось, что Ушаков был снят с поста за «неисполнение обязательств и нарушения нормативных актов».