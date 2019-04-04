Украинский министр пообещал приехать на танке в Москву
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян пообещал въехать в Москву на танке. Соответствующее заявление он сделал у себя на фейсбуке.
Так чиновник прокомментировал предложение Союза транспортников России прислать представителя для обсуждения единого транспортного пространства.
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«В Москве мы обязательно будем! Вместе с союзниками! На танках, с надписью «На Москву», — подчеркнул Омелян.
Он посетовал на то, что позавчера говорилось о восстановлении авиационного сообщения, а теперь в Москве предлагают обсудить единое транспортное пространство.
Ранее сообщалось, что россияне отреагировали на идею Украины «взять Россию в рабство».