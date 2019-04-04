В Минюсте США отказались публиковать полный доклад по «российскому делу»

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Пресс-секретарь министерства юстиции США Керри Кьюпек заявила, что доклад американского спецпрокурора Роберта Мюллера по «российскому делу» не может быть опубликован полностью, так как содержит конфиденциальную информацию о сформированном им жюри присяжных. Об этом сообщает CBS.

По ее словам, генеральный прокурор США Уильям Барр опубликовал основные заключения доклада и выводы без промедления, не пытаясь обобщить доклад.

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При этом Кьюпек подчеркнула, что Минюст делает все возможное, чтобы как можно быстрее представить документ конгрессу и общественности.

Ранее была названа дата появления полной версии доклада по «российскому делу». Сообщалось, что полный отредактированный доклад будет направлен в конгресс к середине апреля.

24 марта минюст США обнародовал основные выводы финального доклада по «российскому делу» Мюллера, который в ходе расследования так и не нашел сговора американского президента Дональда Трампа с Россией в течение предвыборной кампании. Барр также заявил об отсутствии какой-либо вины американского лидера.