Axios назвал лидера по сбору средств на президентскую кампанию в США

Сенатор от штата Вермонт и бывший кандидат в президенты США, который вновь решил побороться за Белый дом, Берни Сандерс стал лидером среди демократических кандидатов по сбору средств на свою предвыборную кампанию к 2020 году, узнало издание Axios.

Из широкого списка демократов, которые собираются баллотироваться на пост главы Белого дома в 2020 году, пять кандидатов поделились итогами сбора средств за первый квартал 2019 года.

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77-летний Сандерс за 41 день с момента участия в предвыборной гонке собрал $18.2 млн. По данным издания, около 525 тыс. человек перевели деньги на его кампанию. За ним следует сенатор Камала Харрис, она собрала $12 млн. Далее идет экс-конгрессмен от штата Техас Бето О`Рурк с $9,4 млн, мэр города Саут-Бенд в штате Индиана Пит Баттигиг собрал $7 млн. На последней строчке самый долгоиграющий кандидат — 44-летний предприниматель Эндрю Янг. Он объявил о своем участии в гонке за президентское кресло в ноябре 2017 года, за первый квартал он собрал $1,7 млн.

Ранее сообщалось, что Байден и Сандерс лидируют по итогам опроса демократов в Айове.