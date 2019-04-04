Опубликованы окончательные итоги первого тура выборов на Украине
ЦИК Украины по результатам обработки 100% протоколов опубликовал окончательные итоги первого тура выборов президента страны, сообщает РИА «Новости».
Шоумен Владимир Зеленский набрал в первом туре 30,24% голосов. Действующий президент Украины Петр Порошенко получил 15,95%, Юлия Тимошенко — 13,4%, Юрий Бойко — 11,67%.
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Анатолий Гриценко — 6,91%,экс-глава Службы безопасность Уураины Игорь Смешко — 6,04%, лидер Радикальной партии Олег Ляшко — 5,48%.
Ранее Порошенко согласился на стадионные дебаты с Зеленским.
«Но стадион, так стадион. Я жду вас, Владимир Александрович», — написал Порошенко.
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