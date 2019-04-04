Порошенко согласился на стадионные дебаты с Зеленским
Президент Украины Петр Порошенко написал в своем твиттере, что он согласен провести дебаты с лидером первого тура выборов Владимиром Зеленским на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
Порошенко напомнил Зеленскому, что согласно правилам ЦИК дебаты кандидатов в президенты могут проходить только на базе Общественного телевидения с трансляцией по всем украинским телеканалам.
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«Но стадион, так стадион. Я жду вас, Владимир Александрович», — написал Порошенко.
Ранее Зеленский вызвал Порошенко на дебаты на стадионе «Олимпийский», который вмещает 70 тысяч человек. Позднее президент устроил в своем телеграме опрос, связанный с предложением Зеленского.