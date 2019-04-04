Режим Мадуро начал уголовный процесс над Гуайдо

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Глава комиссии по вопросам права Национального учредительного собрания Венесуэлы Хулио Гарсия Серпа в эфире местного телевидения заявил, что в отношении венесуэльского оппозиционного лидера Хуана Гуайдо начинается уголовный процесс. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он рассказал, что уголовным процессом займется Верховный суд Венесуэлы, а также генпрокурор.

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«У него [Гуайдо] будет право на защиту. Правосудие будет исполнено», — сказал Серпа.

Он отметил, что Гуайдо должен «заплатить» за «предательство родины».

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро называл Гуайдо «клоуном» и заявлял, что он провозгласил себя главой страны в обход законов.

Также ранее стало известно, что в отношении Гуайдо идет уголовное расследование.