Эксперт Fox News стала новым представителем Госдепа
Бывшая сотрудница телеканала Fox News Морган Ортагус назначена новым официальным представителем Государственного департамента США. Об этом в своем твиттере написал госсекретарь Майк Помпео.
Помпео выразил радость в связи с назначением Ортагус, отметив, что ее опыт в качестве аналитика разведки поможет ей на посту Госдепа.
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«Она возглавит нашу борьбу за общение и защиту внешней политики США. Добро пожаловать в нашу команду Морган», — написал Помпео.
Ранее сообщалось, что Хизер Науэрт покинула пост представителя Госдепа. До работы в Госдепартаменте она также была журналисткой Fox News.