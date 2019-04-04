Эксперт Fox News стала новым представителем Госдепа

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Бывшая сотрудница телеканала Fox News Морган Ортагус назначена новым официальным представителем Государственного департамента США. Об этом в своем твиттере написал госсекретарь Майк Помпео.

Помпео выразил радость в связи с назначением Ортагус, отметив, что ее опыт в качестве аналитика разведки поможет ей на посту Госдепа.

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«Она возглавит нашу борьбу за общение и защиту внешней политики США. Добро пожаловать в нашу команду Морган», — написал Помпео.

Ранее сообщалось, что Хизер Науэрт покинула пост представителя Госдепа. До работы в Госдепартаменте она также была журналисткой Fox News.