Бывший вице-президент США шантажаировал и угрожал Порошенко

Бывшего вице-президента США Джо Байдена обвинили в том, что он угрожал украинского лидеру Петру Порошенко и даже шантажировал его, пишет The Hill.

По данным издания, он угрожал Порошенко в марте 2016 года отказом в предоставлении Украине кредита в $1 млрд., если он не уволит генпрокурора страны Виктора Шокина.

Реклама

«Я ухожу через шесть часов. Если прокурора не уволят [за это время], вы не получите деньги», — говорил Байден.

Отмечается, что 16 февраля 2016 года Шокин передал Порошенко заявление об отставке. Официальной причиной увольнения стала «недостаточный уровень борьбы с коррупцией».

Ранее 43-летняя жительница штата Коннектикут Эми Лаппос заявила, что в 2009 году бывший вице-президент США Джо Байден потрогал ее спину. Также позднее еще две женщины обвинили Байдена в харассменте