В Госдуме оценили нанесенный ущерб Крыму от нахождения в составе Украины

Депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко подсчитал, что Украина нанесла полуострову ущерб в размере более 1,5 трлн. руб, передает РИА «Новости».

Козенко заявил, что финансовый ущерб подсчитан, осталось посчитать моральный, который нанесли жителям полуострова за «годы украинской оккупации».

Реклама

По его мнению, 2014 год стал лучшим годом нахождения Крыма в составе Украины. Тогда в бюджете полуострова было 22 млрд. руб.

Он добавил, что в 2018 году доходы Крыма оставили 54,8 млрд. руб., то есть почти в два с половиной раза больше по сравнению с годами «украинского периода».

Ранее украинский министр иностранных дел Павел Климкин захотел взыскивать компенсации за «века российской оккупации».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украинские власти итогов плебисцита не признают.