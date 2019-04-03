На ультиматум штаба Зеленского ответила поверенный Порошенко

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Заместитель председателя Верховной рады Ирина Геращенко ответила на ультиматум, который штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского предъявил действующему главе государства Петру Порошенко. Об этом сообщает RT.

По ее словам, изменять законодательство может только Верховная рада, а не президент.

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Она также добавила, что Порошенко еще год назад внес в парламент законопроект об отмене обнародования доходов и расходов для общественных активистов. Его соратники проголосовали за документ, в то время как единомышленники Зеленского не поддержали данное предложение, уточнила Геращенко.

Ранее сообщалось, что штаб Зеленского выдвинул ультиматум Порошенко.