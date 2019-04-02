Трамп рассказал о позоре демократов из-за «российского дела»

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Президент США Дональд Трамп назвал позором намерения демократов провести новые расследования по «российскому делу». Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, действия представителей демократической партии наносят вред США.

Он также добавил, что намерения находящихся в оппозиции демократов являются нелепыми.

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Трамп подчеркнул, что итоги расследования спецпрокурора Роберта Мюллера подтвердили отсутствие сговора с Россией.

Ранее СМИ сообщили, что республиканцы не поверили во вмешательство России в выборы США.