Саакашвили: Порошенко нанял израильского «черного пиарщика» против Зеленского

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Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одессы Михаил Саакашвили заявил, что президент Украины Петр Порошенко нанял израильского «черного пиарщика» Моше Клюгхафта, чтобы противодействовать в публичном поле лидеру президентской гонки Владимиру Зеленскому. Об этом он рассказал в своем фейсбуке.

Саакашвили отметил, что обнаружил в инстаграме Клюгхафта фотографии, где он «сфотографировал себя и еврейское вино из окна офиса Порошенко». Он заверил, что этого специалиста ранее нанимал бывший грузинский премьер-министр Бидзина Иванишвили.

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«Этот тезис о том, что Зеленский — марионетка, это его [Клюгхафта] рук дело и в ближайшие дни он выкинет серию грязных трюков против», — написал Саакашвили.

Ранее Саакашвили заявил о поддержке Зеленского.