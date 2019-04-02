Советник Зеленского оценил смысл «собачьих боев» с Порошенко

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Советник кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Руслан Рябошапка дал комментарий по поводу участия шоумена в телебатах с действующим президентом страны Петром Порошенко. Об этом сообщает УНИАН.

По словам Рябошапки, Порошенко находился у власти в течение пяти лет, за которые он имел возможность все доказать и объяснить.

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«Вопрос такой — о чем дебатировать?.. Я не вижу просто смысла начинать эти, извините за грубое слово, собачьи бои, когда люди устраивают ток-шоу, а не дискуссию», — сказал Рябошапка.

Он добавил, что обсуждение членов команды кандидатов и их программ также не имеет смысла, поскольку Порошенко считает Зеленского «марионеткой Коломойского.

Ранее Порошенко согласился дебатировать с Зеленским.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Идет подсчет голосов первого тура. По данным ЦИК, никто из кандидатов не набирает необходимого для победы в первом туре числа голосов, второй тур состоится 21 апреля.