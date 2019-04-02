«Просто красть будут другие»: депутат Рады обесценил возможную победу Зеленского

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Депутат Верховной рады и глава «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne заявил, что возможная победа комика Владимира Зеленского на президентских выборах на Украине не изменит ситуации в стране.

По словам Рабиновича, у президента Украины есть ограниченный набор прав. В частности, глава страны может менять министров, однако, считает депутат, «это все непринципиальные вопросы».

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«Он [Зеленский] не может создать коалицию, у него ничего нет в парламенте. Новый президент ничего не решит», — сказал Рабинович.

Политик добавил, что в результате смены власти на Украине изменятся только политические элиты и «красть будут другие».

Ранее украинский ЦИК сообщил, что Зеленский и нынешний президент Украины Петр Порошенко прошли во второй тур выборов.