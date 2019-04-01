Меркель позвонила Порошенко после выборов

Канцлер Германии Ангела Меркель позвонила действующему президенту Украины Петру Порошенко и поздравила его с выходом во второй тур выборов, передает РИА «Новости».

Сообщается, что она отметила честность и состязательность избирательного процесса на Украине.

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Также стороны обменялись мнениями относительно дальнейших шагов, в частности в рамках «нормандского формата».

«Порошенко поблагодарил немецкого лидера за особое внимание к ситуации на Украине», — говорится в сообщении.

Ранее на Украине ЦИК проинформировал об итогах подсчета голосов на выборах президента страны после обработки 90,11% протоколов.