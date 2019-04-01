В ОБСЕ признали первый тур выборов на Украине
Президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Илкка Канерва заявил, что украинские выборы пришли по мировым стандартам, передает ТАСС.
Канерва подчеркнул, что первый тур президентской гонки соответствовали стандартам ОБСЕ.
«Выборы... были свободными», — добавил Канерва.
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Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Идет подсчет голосов первого тура. По данным ЦИК, никто из кандидатов не набирает необходимого для победы в первом туре числа голосов, второй тур состоится 21 апреля.
Ранее Порошенко пообещал побороться за президентское кресло во втором туре выборов.