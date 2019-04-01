Порошенко лидирует в зарубежном избирательном округе
Украинский президент Петр Порошенко лидирует на выборах главы государства в зарубежном избирательном округе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ЦИК Украины.
По данным агентства, Порошенко занимает первое место с 38,28% голосов после обработки 53,4% протоколов.
Как отмечается, на втором месте находится шоумен Владимир Зеленский с результатом 27,4% голосов.
При этом тройку замыкает экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко с 9,01%.
Ранее сообщалось, что разрыв между Зеленским и Порошенко вырос почти вдвое.
31 марта на Украине состоялся первый тур президентских выборов. По его итогам, в президентскую борьбу вступили два кандидата: действующий президент Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский, за которым сохраняются лидирующие позиции, согласно экзит-полам. Второй тур голосования пройдет 21 апреля. «Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.