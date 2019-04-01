Журналиста «Дождя» вытолкали от здания ЦИК Украины

<img src="//img.gazeta.ru/files3/23/12032023/RTR4748B-pic905-895x505-83232.jpg">

Собравшиеся у здания ЦИК Украины вытолкали журналиста российского телеканала «Дождь» с площади, на которой находится здание ведомства. Об этом сообщает «Укринформ».

По данным издания, мужчины не позволил журналисту снять сюжет.

Как отмечается, журналиста «Дождя» также обвинили в искажении фактов.

Реклама

При этом активисты утверждают, что журналист снимал «негативный» сюжет для российских СМИ.

Ранее сообщалось, что у здания ЦИК Украины собрались «спортивные ребята».

31 марта на Украине состоялся первый тур президентских выборов. По его итогам, в президентскую борьбу вступили два кандидата: действующий президент Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский, за которым сохраняются лидирующие позиции, согласно экзит-полам. Второй тур голосования пройдет 21 апреля. «Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.