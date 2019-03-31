Зеленский сказал, что потребует у Путина

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, какие требования выдвинет президенту России Владимиру Путину в случае встречи с ним, передает ТАСС.

Он заявил, что потребует от России территории и денежные компенсации.

«Если мы увидимся, я ему скажу: Наконец-то вы вернули наши территории, а сколько вы еще нам готовы компенсировать денег за то, что вы отобрали наши территории?», — рассказал он.

Реклама

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев начнет новый этап возвращения Донбасса и Крыма сразу же после второго тура президентских выборов.

Второй тур запланирован на 21 апреля.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.