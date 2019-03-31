Порошенко прокомментировал результаты выборов

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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в стране никогда не было такой острой конкуренции, как на прошедших выборах, передает РИА «Новости».

Порошенко заявил об отсутствии нарушений, способных повлиять на результат выборов.

«Мы прошли тест на нашу европейскость», — сказал Порошенко.

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По его словам, во втором туре президентских выборов на Украине, которые состоятся 21 апреля, страна справится «с заданием защиты волеизъявления».

В 20.00 закрылись избирательные участки на территории страны. Идет подсчет голосов.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента Украины.