Порошенко прокомментировал результаты выборов
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в стране никогда не было такой острой конкуренции, как на прошедших выборах, передает РИА «Новости».
Порошенко заявил об отсутствии нарушений, способных повлиять на результат выборов.
«Мы прошли тест на нашу европейскость», — сказал Порошенко.
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По его словам, во втором туре президентских выборов на Украине, которые состоятся 21 апреля, страна справится «с заданием защиты волеизъявления».
В 20.00 закрылись избирательные участки на территории страны. Идет подсчет голосов.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента Украины.