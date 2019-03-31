Избирателям в Киеве дали расписаться исчезающими чернилами

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На одном из избирательных участков в Киеве члены комиссии давали гражданам ручку с исчезающими чернилами. Об этом сообщает портал LIGA.net со ссылкой на информацию от штаба кандидата Петра Порошенко.

Ручку с исчезающими чернилами давали избирателям при росписи. Нарушение было обнаружено в округе №216 на участке №800417, сообщил член штаба кандидата Порошенко Сергей Алексеев во время брифинга с журналистами.

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Ранее сообщалось о более 600 обращениях с нарушениями, зафиксированных на выборах на Украине.

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