США пригрозили России «высокой ценой» за поддержку Венесуэлы и Кубы
Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что России придется «заплатить высокую цену» за поддержку властей на Кубе и Венесуэле. Об этом сообщает CNN.
Отвечая на вопрос ведущего, уверен ли Абрамс в том, что администрация США заставит Россию «заплатить высокую цену» за поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро, Абрамс заявил, что в этом нет может быть сомнений.
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«Все знают, что русские — главные сторонники режима на Кубе», — добавил Абрамс.
Ранее сообщалось, что в США могут ввести санкции против помогающих Мадуро стран.