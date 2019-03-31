США пригрозили России «высокой ценой» за поддержку Венесуэлы и Кубы

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Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что России придется «заплатить высокую цену» за поддержку властей на Кубе и Венесуэле. Об этом сообщает CNN.

Отвечая на вопрос ведущего, уверен ли Абрамс в том, что администрация США заставит Россию «заплатить высокую цену» за поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро, Абрамс заявил, что в этом нет может быть сомнений.

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«Все знают, что русские — главные сторонники режима на Кубе», — добавил Абрамс.

Ранее сообщалось, что в США могут ввести санкции против помогающих Мадуро стран.