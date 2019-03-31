Электричество отключили почти во всей Венесуэле

В Венесуэле 20 из 23 штатов остались обесточены после нового отключения электричества. передает ТАСС.

Электросеть не работает, в том числе, в столице страны.

Кроме того, министр связи и информации Хорхе Родригес сообщил, что за прошедшие два дня было зафиксировало несколько синхронных атак на энергетический комплекс республики.

Реклама

Ранее сообщалось, что в Венесуэле началось расследование аварии в электросети.

Власти Венесуэлы считают, что в отключениях электроэнергии виноваты США и поддерживаемые ими оппозиционеры, оппозиция заявляет о неспособности правительства президента страны Николаса Мадуро обеспечивать работу энергетической инфраструктуры.