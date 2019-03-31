«Открытая Россия» решила самоликвидироваться

Председатель российского общественного движения «Открытая Россия» Андрей Пивоваров проинформировал о ликвидации организации. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, за это решение проголосовали на последней пресс-конференции движения.

«Та структура, к которой Минюст и Генпрокуратура предъявили претензию, она ликвидирована, и именно этот документ проголосован», — сказал Пивоваров.

Ранее Россия потребовала от США прибыть на совещание по ликвидации «Рукбана».