На Украину прибыли более 1,5 тыс иностранных наблюдателей
На Украину прибыли более 1,5 тысяч иностранных наблюдателей, передает РИА «Новости».
Как сообщил пресс-секретарь госпогранслужбы Олег Слободян, всего наблюдателями зарегистрированы 2,3 тысяч иностранцев.
«За прошедшие сутки въехали 76 наблюдателей, сейчас на Украине находится более 1,5 тысячи официальных наблюдателей из 40 стран», — заявил Слободян.
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Очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта.
Ранее в МИД России заявили, что российская сторона решила не направлять наблюдателей на президентские выборы на Украине.