На Украину прибыли более 1,5 тыс иностранных наблюдателей

<img src="//img.gazeta.ru/files3/243/12046243/RTR4BN2G-pic905-895x505-47322.jpg">

На Украину прибыли более 1,5 тысяч иностранных наблюдателей, передает РИА «Новости».

Как сообщил пресс-секретарь госпогранслужбы Олег Слободян, всего наблюдателями зарегистрированы 2,3 тысяч иностранцев.

«За прошедшие сутки въехали 76 наблюдателей, сейчас на Украине находится более 1,5 тысячи официальных наблюдателей из 40 стран», — заявил Слободян.

Реклама

Очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта.

Ранее в МИД России заявили, что российская сторона решила не направлять наблюдателей на президентские выборы на Украине.