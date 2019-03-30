Луизиана признала голодомор геноцидом

Американский штат Луизиана признал голодомор 1932—1933 годов геноцидом украинского народа, сообщается на странице посольства Украины в США в фейсбуке.

Представители посольства отметили, что соответствующую прокламацию выпустил губернатор Луизианы Джон Белл Эдвардс в 85-ю годовщину голодомора.

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В украинской дипмиссии поприветствовали решение властей Луизианы, отметив, что оно поможет напомнить сохранить «историческую справедливость».

В конце 2018 года президент Украины Петр Порошенко заявил, что историческая ответственность за голодомор лежит на России, поскольку она является правопреемницей СССР.