Науэрт ушла из Госдепа

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Глава пресс-службы Государственного департамента США Хизер Науэрт покинула свой пост, написал в твиттере госсекретарь Майк Помпео.

Помпео поблагодарил Науэрт за работу от лица «семьи» Госдепа и отметил, что она два года демонстрировала «непревзойденное превосходство» на своем посту. Также он выразил мнение, что Науэрт хорошо себя проявит в качестве представителя Программы Фулбрайт, куда она уходит работать.

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В декабре прошлого года президент США Дональд Трамп объявил, что Науэрт станет постоянным представителем Соединенных Штатов в ООН. Позднее Науэрт отказалась и от этой должности, и от работы в Госдепе, ссылаясь на семейные обстоятельства.

Ранее сообщалось, что новым представителем Госдепа может стать эксперт по борьбе с терроризмом и сотрудник Fox News Морган Ортагус.