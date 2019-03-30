«День тишины» наступил на Украине

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В субботу, 30 марта, в 00.00 на Украине начался «день тишины», который предполагает полный запрет на предвыборную агитацию, сообщает «Страна.ua».

Отмечается, что политическая агитация может быть возобновлена в воскресенье, 31 марта, в день выборов.

В издании напомнили, что на нынешних президентских выборах избирателям предстоит проголосовать за одного из 39 кандидатов в главы Украины.

Ранее в пресс-службе телеканала «1+1», которым владеет олигарх Игорь Коломойский, объяснили трансляцию проектов с участием кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в «день тишины».