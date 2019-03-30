Саакашвили предрек Грузии скорое исчезновение с «карты мира»
Бывший грузинский президент и экс-губернатор Одессы Михаил Саакашвили заявил, что Грузия исчезнет с «карты мира», если в стране не сменится правительство. Свое мнение он выразил в интервью порталу «Грузия Online».
«Через один-два года Грузия вообще пропадет с карты мира», — сказал Саакашвили.
Он добавил, что на такой сценарий указывают «все данные», отметив, что экономика страны не растет, а количество мигрантов выросло на миллион человек. По его словам, если правительство страны не будет изменено, то «грузинского государства больше не будет».
«Мы были страной-реформатором номер один в мире, а сегодня мы нигде. Это реальность», — заключил Саакашвили.
Ранее стало известно, что жена Саакашвили Сандра Рулофс намерена баллотироваться в мэры муниципалитета Зугдиди в Грузии.