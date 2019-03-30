Порошенко экстренно меняет доверенных лиц по всей Украине

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Президент Украины Петр Порошенко за последнее время заменил 64 доверенных лица, сообщается на сайте общественного движения «Честно».

Отмечается, что за последние четыре дня из 13 известных доверенных лиц в Киеве он заменил пятерых человек, еще пятерых — в Винницкой области.

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По данным «Честно», Порошенко, в частности, снял с этой позиции поэта Ивана Малковича, художника Леся Подеревянского, директора Могилянской бизнес-школы Александра Саврука, руководителя общественной организации «Движение за украинскую поместную церковь» Семена Кабакаева и работника Минобороны Диану Петреню.

На сайте добавили, что данные перестановки объясняются командой Порошенко тем, что некоторые из доверенных лиц не имели необходимой юридической квалификации.

Ранее сообщалось, что соратникам Порошенко выдвинуты подозрения по делу об отмывании миллиардов гривен.