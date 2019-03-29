В Мексике ответили на угрозы Трампа
Глава МИД Мексики Марсело Эбрард заявил, что в страна не реагирует на угрозы американского лидера Дональда Трампа пригрозившего закрытием американо-мексиканской границы, передает Reuters.
До это Трамп предупредил, что, если мексиканская сторона не остановит поток незаконной миграции в страну, то он закроет границу.
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Эбрард подчеркнул, что угрозами на страну не повлияешь.
«[Спросите] полтора миллиона американцев, которые выбрали нашу страну в качестве своего дома... Для них мы также являемся лучшим соседом, которого они могут иметь», — добавил Эбрард.