В Мексике ответили на угрозы Трампа

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Глава МИД Мексики Марсело Эбрард заявил, что в страна не реагирует на угрозы американского лидера Дональда Трампа пригрозившего закрытием американо-мексиканской границы, передает Reuters.

До это Трамп предупредил, что, если мексиканская сторона не остановит поток незаконной миграции в страну, то он закроет границу.

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Эбрард подчеркнул, что угрозами на страну не повлияешь.

«[Спросите] полтора миллиона американцев, которые выбрали нашу страну в качестве своего дома... Для них мы также являемся лучшим соседом, которого они могут иметь», — добавил Эбрард.