Госпитализированного в Екатеринбурге соратника Ельцина перевезли в Москву

Госпитализированного в Екатеринбурге экс-госсекретаря РСФСР Геннадия Бурбулиса направили в столицу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой а источник.

«Уже отправили в Москву», — отметил источник.

Ранее стало известно, что Бурбулиса экстренно госпитализировали перед выступлением в «Ельцин центре». Состояние бывшего госсекретаря оценивали как «удовлетворительное».

Отмечается, что Бурбулис в среду должен был выступить в качестве ведущего заседания «Народной трибуны». Однако после этого известия мероприятие отменили.