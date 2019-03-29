Трамп пригрозил перекрыть границу США с Мексикой

<img src="//img.gazeta.ru/files3/393/12121393/RTS1NGUW-pic905-895x505-70125.jpg">

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что на следующей неделе он закроет границу с Мексикой. Об этом он написал в твиттере.

Трамп предупредил, что, если мексиканская сторона не остановит поток незаконной миграции в страну, то он закроет границу между США и Мексикой.

Реклама

«Если Мексика немедленно не остановит нелегальную иммиграцию, прибывающую в Соединенные Штаты через нашу южную границу, то я закрою границу или значительные участки границы на следующей неделе», — добавил Трамп.

Ранее сообщалось, что на США надвигается огромный караван мигрантов.

Тогда Трамп подчеркнул, что Мексика «ничего» не делает, чтобы остановить еще один караван мигрантов, который приближается к границам Соединенных Штатов.