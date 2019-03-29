AP: генпрокурор США согласился показать конгрессу доклад по «российскому делу»

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Генеральный прокурор США Уильям Барр согласился предоставить конгрессу отредактированный вариант доклада специального прокурора США Роберта Мюллера по «российскому делу», передает агентство Associated Press со ссылкой на источники.

Отмечается, что Барр может предоставить конгрессу хотя бы частичную версию доклада в апреле. Помощник одного из демократических членов палаты представителей сообщил изданию, что генпрокурор не намерен передавать конгрессу полную версию доклада Мюллера.

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По словам источника, генпрокурор Уильям Барр общался с председателем юридического комитета палаты представителей Джеррольдом Надлером. По данным агентства, Барр согласился дать показания в конгрессе по «российскому делу».

В настоящее время генеральный прокурор редактирует доклад Мюллера, убирая из него засекреченную информацию. После этого отредактированная версия будет направлена законодателям.

На прошлой неделе генпрокурор США со ссылкой на итоги Мюллера заключил, что почти двухлетнее дело показало отсутствие сговора президента США Дональда Трампа с Россией во время выборов 2016 года, но российское вмешательство в избирательный процесс было.

Ранее New York Times узнала объем итогового доклада по «российскому делу».

Москва отрицает вмешательство в американские президентские выборы 2016 года.