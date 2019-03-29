Экс-президент Аргентины Кристина Киршнер пойдет под суд

Аргентинский судья Клаудио Бонадио санкционировал возбуждение уголовного дела о растрате в отношении сенатора и экс-президента Аргентины Кристины Фернандес де Киршнер (занимала высший государственный пост с 2007 по 2015 год). Об этом сообщил в четверг Центр судебной информации.

По его информации, в период с 2007 по 2015 год самолеты из президентского авиапарка по указанию Фернандес де Киршнер использовались для доставки газет в города Эль- Калафате и Рио-Гальегос, где расположены дома семьи Киршнер. «В зависимости от использованного самолета каждый полет обходился бюджету в 86 660 - 476 500 песо (от 2000 до 11 тыс. долларов)», - говорится в постановлении.

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Обвинения по этому делу также предъявлены бывшему генеральному секретарю администрации президента Оскару Паррилли.

Фернандес де Киршнер - фигурант нескольких судебных дел. Ей предъявлены обвинения в причастности к махинациям в Центробанке Аргентины и препятствовании расследованию теракта. Кроме того, бывшую главу государства подозревают в незаконном обогащении и коррупции. Фернандес де Киршнер считает себя жертвой политического преследования.

В декабре 2017 года Бонадио попросил Сенат (верхняя палата парламента) лишить ее иммунитета для дальнейшего задержания в связи с обвинениями в препятствовании расследованию теракта. В ноябре прошлого года в верхней палате парламента было созвано заседание для рассмотрения судебного запроса, однако в итоге оно было отменено из-за отсутствия кворума.