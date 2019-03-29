Госдеп высмеял запрет Гуайдо занимать госпосты
Госдепартамент назвал «смешным и нелепым» решение венесуэльских властей запретить Хуану Гуайдо, объявившему себя врио президента Венесуэлы, занимать государственные посты в течение 15 лет, передает ТАСС.
Ранее сам лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо прокомментировал запрет на госслужбу в течение пятнадцати лет.
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Он признал его незаконным. По словам Гуайдо, глава Генерального контрольного управления Венесуэлы Элвис Аморосо не имеет права принимать такие решения.
Также Европарламент принял резолюцию, в которой, в том числе, подтвердил признание оппозиционного лидера Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы.