Госдеп высмеял запрет Гуайдо занимать госпосты

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Госдепартамент назвал «смешным и нелепым» решение венесуэльских властей запретить Хуану Гуайдо, объявившему себя врио президента Венесуэлы, занимать государственные посты в течение 15 лет, передает ТАСС.

Ранее сам лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо прокомментировал запрет на госслужбу в течение пятнадцати лет.

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Он признал его незаконным. По словам Гуайдо, глава Генерального контрольного управления Венесуэлы Элвис Аморосо не имеет права принимать такие решения.

Также Европарламент принял резолюцию, в которой, в том числе, подтвердил признание оппозиционного лидера Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы.