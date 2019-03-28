Европарламент официально признал Гуайдо президентом Венесуэлы

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Европарламент принял резолюцию, в которой, в том числе, подтвердил признание оппозиционного лидера Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы. Об этом сообщается на сайте органа.

Как отмечается, он также полностью поддерживает дорожную карту политика.

«Депутаты призывают страны-члены ЕС, которые еще не признали Гуайдо, сделать это немедленно», — говорится в обращении Европарламента.

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Ранее сообщалось, что Гуайдо запретили быть госслужащим в течение 15 лет.

23 января 2019 года лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.