Европарламент официально признал Гуайдо президентом Венесуэлы
Европарламент принял резолюцию, в которой, в том числе, подтвердил признание оппозиционного лидера Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы. Об этом сообщается на сайте органа.
Как отмечается, он также полностью поддерживает дорожную карту политика.
«Депутаты призывают страны-члены ЕС, которые еще не признали Гуайдо, сделать это немедленно», — говорится в обращении Европарламента.
Ранее сообщалось, что Гуайдо запретили быть госслужащим в течение 15 лет.
23 января 2019 года лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.