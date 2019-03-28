Коломойский: Порошенко устроил провокацию в Керченском проливе, русские там ни при чем
Украинский олигарх Игорь Коломойский обвинил президент Украины Петра Порошенко в том, что он создает новые конфликтные ситуации, такие, как инцидент в Керченском проливе. Об этом сообщает УНИАН.
Он также подчеркнул, что вина за произошедшее лежит не на Москве.
«И рассказывать, что это русские сделали… Ничего русские там не сделали», — отметил Коломойский.
По его словам, украинская сторона сама создала провокационную ситуацию, в результате которой моряки попали в плен.
Ранее сообщалось, что Коломойский попал в базу «Миротворца».
25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.
В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.