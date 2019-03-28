Коломойский попал в базу «Миротворца»

Игорь Коломойский Михаил Маркив/РИА «Новости»

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский был внесен в базу украинского сайта «Миротворец», сообщает УНИАН.

Как отмечается, имя олигарха появилось на ресурсе 28 марта.

Игорь Коломойский якобы нарушил законодательство Украины, получив гражданство других государств. Также он сознательно участвовал в «дестабилизации общественно-политической жизни».

Реклама

«Манипуляция общественно значимой информацией. Организация распространения заведомо недостоверной информации на подконтрольном телеканале», — добавили на сайте «Миротворца».

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко объяснил иск против телеканала Коломойского.