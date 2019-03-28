США призвали ЕС ввести новые санкции против Мадуро

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США обратились к Евросоюзу (ЕС) с просьбой ввести новые санкции против правительства действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спецпредставителя США по Венесуэле Эллиотта Абрамса.

Он подчеркнул, что США согласны с резолюцией Европарламента, призывающей ввести дополнительные санкции в отношении зарубежных государственных венесуэльских активов.

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«Мы попросили страны ЕС ввести новые санкции в отношении режима Мадуро», — добавил Абрамс.

До этого Европарламент принял резолюцию, в которой также говорилось о необходимости признания всеми странами ЕС самопровозглашенного лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо в качестве «законного временного президента» Венесуэлы.

Ранее сообщалось, что Помпео рассказал, во сколько обойдется восстановление Венесуэлы.