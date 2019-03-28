Президент Эстонии приедет в Россию впервые за восемь лет

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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетит Россию впервые с за восемь лет. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на канцелярию главы государства.

Как отмечается, 18 апреля она приедет с визитом на открытие отреставрированного исторического здания посольства страны.

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По словам советника президента Эстонии по внешней политике Лаури Куузинга, МИД России об этом проинформирован. Однако в данный момент никаких двусторонних встреч не согласовано.

Ранее сообщалось, что Эстония намерена заявить права на российские земли.