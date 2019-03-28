МИД Белоруссии раскрыл планы по расширению сотрудничества с США

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Заместитель министра иностранных дел Белоруссии Олег Кравченко заявил, что через «год-два» белорусская и американская стороны могут взаимно вернуть послов, передает РИА «Новости».

Замминистра отметил, что процесс возвращения послов будет «не очень-то быстрым» из-за сложностей «скорее даже на американской стороне». Он подчеркнул, что продолжительный период назначения послов не связан с тем, что стороны «по чему-то не договорились».

Ранее стало известно, что МИД Белоруссии уведомил США о либерализации правил комплектации посольства.