МИД Белоруссии раскрыл планы по расширению сотрудничества с США
Заместитель министра иностранных дел Белоруссии Олег Кравченко заявил, что через «год-два» белорусская и американская стороны могут взаимно вернуть послов, передает РИА «Новости».
Замминистра отметил, что процесс возвращения послов будет «не очень-то быстрым» из-за сложностей «скорее даже на американской стороне». Он подчеркнул, что продолжительный период назначения послов не связан с тем, что стороны «по чему-то не договорились».
Ранее стало известно, что МИД Белоруссии уведомил США о либерализации правил комплектации посольства.