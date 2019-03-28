В МИД Белоруссии высказались о планах вступить в ЕС

Замминистра иностранных дел Белоруссии Олег Кравченко заявил, что Евросоюзу следует рассматривать Белоруссию как соседа, сообщает РИА «Новости».

По его словам, ЕС не следует рассматривать Белоруссия как страну, которая хочет вступить в ЕС.

«У нас пока такого желания нет», — заявил Кравченко.

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Говоря о независимости Белоруссии, он отметил, что «и через десять лет страна останется суверенной».

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал об отношении мира к Белоруссии.