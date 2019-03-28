Источник рассказал о состоянии госпитализированного соратника Ельцина Геннадия Бурбулиса

Источник в медицинских кругах сообщил, что состояние экс-госсекретаря РСФСР Геннадия Бурбулиса, который ранее был экстренно госпитализирован, расценивается как удовлетворительное. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что Бурбулиса экстренно госпитализировали перед выступлением в «Ельцин центре».

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«Его доставили в областную клиническую больницу №1», — рассказал источник.

Он подчеркнул, что в настоящий момент состояние бывшего госсекретаря является «удовлетворительным».

Источник добавил, что госпитализированного Бурбулиса планирует посетить уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.