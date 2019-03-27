Националисты забросали дом Медведчука фаейрами и петардами в Киеве

Радикалы из партии «Национальный корпус» забросали дом председателя политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука фаейрами и петардами, передает ТАСС.

Националисты собрались у дома политика и стали выкрикивать различные лозунги, а также принялись обвинять его в связях с Россией. Прежде чем уйти, они зажгли петарды и фаейры и забросали дом Медведчука.

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«Мы приедем еще, другим составом, может сюда, может под другой дом», — уходя кричали националисты.

Также они пообещали, что Медведчук на территории Украины «не будет спать спокойно».

Ранее сообщалось, что Медведчук оценил шансы Зеленского стать президентом Украины.