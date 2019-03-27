Чехия признала Голаны оккупированной территорией

Глава чешского дипведомства Томаш Петршичек заявил, что Чехия признает Голанские высоты частью оккупированной территорией, передает ТАСС.

Уточняется, что Петршичек сделал это заявление после встречи в Праге с главой МИД Ливана Джебраном Басилем.

Глава чешского дипведомства подчеркнул, что страна придерживается европейской позиции и соответствующей резолюции СБ ООН.

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Ранее сообщалось, что Трамп признал суверенитет Израиля над Голанами.

Голанские высоты — спорная территория на Ближнем Востоке, большая часть которой контролировалась Израилем, а восточная часть Сирией. Обе страны считают Голанские высоты частью своей территории.

Москва последовательно ориентируется на резолюцию СБ ООН 497 от 17 декабря 1981 года, согласно которой решение Израиля установить свои законы, юрисдикцию и управление на указанной части территории Сирии недействительно и не имеет международной юридической силы.